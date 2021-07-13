Kahramanmaraşlı öğretmen ve öğrencilerinden büyük başarı

Kahramanmaraş Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Özlem Kahraman ile öğrencileri Uğur Tekin ve Ömer Kayra Okumuş matematik hesaplarında yeni bir döneme imza attı.

Matematikte bölünebilme kurallarında yeni bir yöntem üzerinde çalışma yapan Kahraman ve öğrencileri tarafından yaklaşık 3 aylık çalışma sonunda 6'yla bölünebilme kuralı geliştirerek yazılımını da hazırladı.

Matematik Öğretmeni Kahraman, keşfedilen yeni yöntemle öğrencilerin 6 ile bölünebilmede kalanı da bulabileceklerini ve bu sayede sınavlarda zamanı daha tasarruflu kullanabileceğini söyledi.

Müfredatta yer alan 6 ile bölünebilme kuralında bir sayının 6 ile bölünüp-bölünmediğinin 2 ve 3'ün bölünebilme kuralından bulunabildiğini belirterek, 2 ve 3'e bölünen sayıların 6 ile de kalansız bölünebildiğinin ama kalanlı bölünürse kalanın ne olduğu ile ilgili bilgi verilmediğini ifade etti.

Salgın dönemini avantaja çevirmek adına iki öğrencisiyle birlikte beyin fırtınası yaparak bir çalışma başlatmaya karar verdiklerini belirten Özlem, yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından 6 ile bölünebilmeye alternatif bir yöntem bulduklarını aktardı.

Geliştirdikleri yöntemle aynı zamanda bir sayının 6 ile bölümünden kalanının da bulunabildiğini aktaran Kahraman, şunları kaydetti: