Kahramanmaraşlı Özel Harekat Polis Memuru Osman Gül Hakkari'de şehit oldu!
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 Özel Harekat Polisi şehit olurken Şehit olan Polislerden Özel Harekat Polis Memuru Osman Gül’ ün Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi. Şehidimizin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.
KAHRAMANMARAŞ 10.08.2020, 09:15 10.08.2020, 15:02
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İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrimesi sonucum 2 Özel Harekat Polisinden biri olan Kahramamaraş'ın Andırın İlçesi nüfusuna kayıtlı Osman Gül'ün cenazesi defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a getirildi.
Şehitlerimizin cenazeleri bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Şehidimiz Özel Harekat Polis Memuru Osman GÜL son yolcuğuna uğurlanmak üzere havalimanında İl Protokolü ve Kahramnamaraş halkı tarafından karşılandı.
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