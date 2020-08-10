Kahramanmaraşlı Özel Harekat Polis Memuru Osman Gül Hakkari'de şehit oldu!

İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrimesi sonucum 2 Özel Harekat Polisinden biri olan Kahramamaraş'ın Andırın İlçesi nüfusuna kayıtlı Osman Gül'ün cenazesi defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehitlerimizin cenazeleri bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehidimiz Özel Harekat Polis Memuru Osman GÜL son yolcuğuna uğurlanmak üzere havalimanında İl Protokolü ve Kahramnamaraş halkı tarafından karşılandı.