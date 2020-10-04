Kahramanmaraş'lı şarkıcı Soner Sarıkabadayı dünya evine girdi!
Kahramanmaraş'lı şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Camelo Lopez ile dün nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı’nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.10.2020, 16:35 04.10.2020, 16:47
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Kahramanmaraş'lı şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Camelo Lopez ile dün nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı’nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı.
Lopez ile İstinye Park AVM’de görüntülenen şarkıcı, tarih vermeden yakında nikah masasına oturacaklarını açıklayarak “Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye annem ve babam bile nikahta olmayacak” demişti.
Soner Sarıkabadayı, Hasan adını verecekleri oğullarını birkaç gün içinde kucaklarına alacakları için çok heyecanlı olduklarını söylemişti. Ünlü şarkıcı bu açıklamadan saatler sonra 2015 yılında ‘Tarifi Zor’ adlı şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi. Çift objektiflere mutluluk pozu verdi.
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