Kahramanmaraş'lı şarkıcı Soner Sarıkabadayı dünya evine girdi!

Kahramanmaraş'lı şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Camelo Lopez ile dün nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı’nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı.

Lopez ile İstinye Park AVM’de görüntülenen şarkıcı, tarih vermeden yakında nikah masasına oturacaklarını açıklayarak “Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye annem ve babam bile nikahta olmayacak” demişti.