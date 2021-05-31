Kahramanmaraşlı Sedat Peker’e tepkili!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve pek çok siyasi isim hakkındaki iddiaları siyasetin yeni tartışması olurken. Vatandaşlarda yaşanan bu durumları Aksu Haber'e yorumladı.