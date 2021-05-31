Kahramanmaraşlı Sedat Peker’e tepkili!
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları hem vatandaşların hem de siyasetin en çok tartışılan konularından biri. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasi hakkında tutarsız ve ahlaki değerleri zorlayan iddialarda bulunan Peker'in açıklamaları vatandaştan da tepki topluyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 17:15
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve pek çok siyasi isim hakkındaki iddiaları siyasetin yeni tartışması olurken. Vatandaşlarda yaşanan bu durumları Aksu Haber'e yorumladı.
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