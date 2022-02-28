Kahramanmaraşlı şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ’ın adı, isminin verildiği okulun kütüphanesinde de yaşatılacak.
KAHRAMANMARAŞ 28.02.2022, 14:08 28.02.2022, 15:34
Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi’nde Düzenlenen programa Onikişubat Kaymakamı Serken Keçeli, Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve şehidin ailesi katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kaymakam Keçeli, emeği geçenlere teşekkür etti.
Şehit Akif Akçadağ’ın Annesi Serpil Akçadağ, evladımın isminin yaşatılmasını beni çok gururlandırdı dedi.
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