Kahramanmaraşlı şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi’nde Düzenlenen programa Onikişubat Kaymakamı Serken Keçeli, Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve şehidin ailesi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Keçeli, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit Akif Akçadağ’ın Annesi Serpil Akçadağ, evladımın isminin yaşatılmasını beni çok gururlandırdı dedi.