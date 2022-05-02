Kahramanmaraşlı şehit Akdal'ın ailesi, evlatlarından ayrı üçüncü bayramlarını şehitlikte geçirdi!

Şehit Akdal'ın babası Feramuz, annesi Remziye, kardeşleri Cihat, Sinan ve Arzu Akdal, bayramın ilk günü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte kabir ziyaretinde bulundu.

Oğullarının kabri başında Kuran'ı Kerim okuyarak gözyaşı döken baba Feramuz ile anne Remziye Akdal, şehidin kabrine su döktü.

Anne Remziye Akdal, evlatlarından ayrı üçüncü bayramı geçirdiklerini söyledi.

Bayramın ilk günü evladının kabrine geldiğini dile getiren anne Akdal, şunları kaydetti:

"Rabbim hiçbir anneye hiçbir aileye evlat acısı yaşatmasın. Yavrum o gün Allah-u Teala'nın huzuruna gitti. Şehadet şerbeti içti. Acımız büyük ama gururumuzda büyük. Mükafatı çok güzel, çok yüksek. Allah herkese nasip etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de 'Onları ölüler sanmayınız' deniliyor. Onlar ölmedi. Onlar bizim yanımızda geziyorlar ama biz farkında değiliz. Bazen hissediyorum. Yeri geliyor, evde hiç kimse yokken kapı açılıyor. Ayak seslerini duyuyorum şehidimin. Yeri geliyor sarılıyor onun kokusunu duyuyorum, içime çekiyorum. Ben halen bekliyorum. Bu üçüncü bayramımız. Ölünceye kadar da onun gelmesini bekleyeceğim. Belki gelir ümidiyle bekliyorum. Yüreğim onun için yanıyor. Ölünceye kadar da bu hasret bitmeyecek. Bu acı sönmeyecek. Hani diyorlar ya 'yıllar geçerse biraz rahatlarsın' asla. Sanki o ateşe her gün bir daha odun atıyorlar. O ateş yeniden alevleniyor, harlanıyor. İçin kaynıyor, yanıyor. Çünkü özlem hasret daha da büyüyor. Ümit tükeniyor sanki. Ama çok şükür elhamdülillah müslümanız, inancımız tam. Bir gün buluşacağız. Allahım bu vatan ve millete bir daha şehit acısı yaşatmasın. Devletimiz ve milletimiz var olsun."

Baba Feramuz Akdal da evlatlarından ayrı bayram geçirmenin zor olduğunu her bayram oğlunun kabrine geldiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği 'Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan askerlere başarı temennisinde bulunan Akdal, "Rabbim şu anda harekatta görev alan tüm askerlerimize yardım etsin. Rabbim devletimize ordumuza zeval vermesin. Elbette şehadet şerbeti içmek herkese nasip olmuyor. Ama bu vatanı da vatan yapan şehitlerimizin olmasıdır. Rabbimden dileğim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Allah'ım tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ailelerine sabır versin. Bizler bu vatanda, bu bayrağın altında yaşayabiliyorsak onların sayesinde." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse terör örgütü PKK/YPG tarafından 7 Nisan 2021'de gerçekleştirilen saldırıda Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit olmuş ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca" şehidin ailesine sahiplendirilmişti.

Öte yandan, vatan savunmasında evlatlarını şehit veren aileler, sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelerek evlatlarının başında dua edip, gözyaşı döktü.

Şehitlerinin mezar taşlarını temizleyen aileler, Kuran-ı Kerim okuyup kabirlerdeki çiçeklere su verdi.