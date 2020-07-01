Kahramanmaraşlı şehit Altun adına Uganda da su kuyusu yapıldı!
15 Temmuz 2018 de Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine şafak baskını ile bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekât polis Ahmet Altun unutulmadı.
Şehit Altun’un anısını yaşatmak adına ailesi ve arkadaşları Afrika Uganda da su kuyusu açtırdı.
Oradan gelen video ve resimlerle mutlu olduklarını söyleyen şehidin annesi Elif Altun şunları kaydetti;
''Oğlum Ahmet Altun adına Afrika Uganda da yapılan bizim ve arkadaşlarının katkılarıyla su kuyusu açtırmak istedik isteğimize çok şükür yerine getirdik. Dün ise su kuyusunun açıldığını haberini aldık çok mutlu olduk orada susuzluk çeken kardeşlerimize bir nebze de yardımımız oldu ise ne mutlu bize emeği geçen arkadaşlarının hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ne muradları varsa onu versin'' dedi.
Uganda da ise sevinçlerini dile getirerek video ve fotoğraf yollayan yöre halkı şöyle konuştu; ''Ahmet kardeşim adına Afrika Uganda dayız. Bugün inşallah şehit polis özel harekatçı Ahmet Altun adına olan kuyuyu inşallah bu gün faliyete alıcaz ve insanlar temiz suyu içmeye başlayacaklar. Bu hayra vesile olan herkese sonsuz teşekkür ederiz bu vesile ile ülkemizin vatan toprağını korurken şehit olanlara rahmet gazi olanlara şifa ve geride kalanlara sabır dileriz şu anda da vatanları için mücadele eden amaçları vatanını korumak ve allah rızası olan güvenlik güçlerine allah güç kuvvet versin inşallah Afrika Uganda dan dualarımızı, selamlarımızı ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz.'' diyerek şehidimizin ruhuna dualar ettiler. Temiz suya kavuşan halkın mutluluğu ise kameralara böyle yansıdı.
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