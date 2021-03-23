Kahramanmaraşlı şehit Fatih Güngör’ün adı kütüphanede yaşatılacak

Şehidin adının verildiği kütüphanenin açılışı için Doğukent İmam Hatip Ortaokulu’na ziyarette bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Şehidin özgeçmişinin okunması ve Okul Müdürü Ali Emlik’in açılış konuşması ile başlayan programda, yaklaşık 3000 kitabın bulunduğu kütüphanenin açılış töreni gerçekleştirildi

Açılış sırasında bir konuşma yapan Vali Coşkun, “Şehidimiz Fatih Güngör’ün hatırasını ve ismini yaşatmak üzere bu tür faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugün de açılışını yaptığımız kütüphanede şehidimizin adı sonsuza kadar yaşatılacak. Kütüphanemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehidimiz Fatih Güngör ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah” dedi.

Açılış törenine Vali Ömer Faruk Coşkun ile birlikte, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, şehidin yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Vali Coşkun, program sonunda öğretmenler odasını da ziyaret ederek öğretmenlerle bir süre hasbihal etti.