Kahramanmaraşlı Şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen anısına kütüphane kuruldu!
Suriye'de Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken patlayıcı infilakı ile şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen adına Genç Osman Ortaokulunda kütüphane açıldı.
Genç MÜSİAD Kahramanmaraş şubesinin öncülüğünde özenle toplanan kitapların Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi kütüphaneler şube müdürlüğü kütüphanecileri tarafından tasnifleri yapıldı.
Ardından kütüphane Şehit Orhan Sürmen Ailesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve gaziler, Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün ve üyeleri ve Okul idaresi tarafından gezilerek çocuklara kitaplar hediye edildi.
Program sonunda bir açıklama yapan Şehid Orhan Sürmen Ailesi duygularını dile getirdi.
Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman kitapların önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.
Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün destek veren herkese teşekkür etti.
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