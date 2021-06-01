Kahramanmaraşlı sporcudan büyük başarı!

Şampiyonaya Güreş Milli takım kadrosunda katılan Kahramanmaraş Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu Remzi Temur 57 kilogramda elde ettiği 3’ncülük derecesi ile Bronz Madalya kazandı.

Milli Sporcu Remzi Temur Şampiyona dönüşü Antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret etti. İl Müdürü, başarılı güreşçiyi İl Müdürlüğü önünde çiçekler ile karşıladı. İl Müdürlüğü makamında devam eden ziyarette Remzi Temur hazırlık süreci ve Sofya’da yapılan Şampiyona hakkında bilgiler aktardı. İl Müdürümüz elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyetini ifade ederek şunları söyledi: “Bulgaristan Sofya’da düzenlene Şampiyonada Remzi Temur Kardeşimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Son dönemde güreş başta olmak üzere Kahramanmaraş’ın sporcuları ulusal ve uluslararası Şampiyonalarda peş peşe Madalyalar kazanıyor. Madalyalı şehrin evlatlarına da yakışan budur. Remzi Kardeşimizin derecesi ile birlikte Uluslar arası şampiyonalarda 11 Madalyamız oldu. Bu önümüzdeki dönemde katlanarak devam edeceğine inancımız tamdır. Başta Sporcularımız olmak üzere bu başarılarda emeği olan tüm antrenör ve İdarecilerimizi tebrik ediyorum.”

Ziyaret sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Boz, Remzi Temur’a Altın takarak ödüllendirdi.