Kahramanmaraşlı sporcudan Tokyo'da göz dolduran mücadele!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarı serisini sürdürüyor.

Daha önce Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde bir üçüncülük, üç ikincilik ve bir birincilik olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, son olarak Tokyo 2020 Olimpiyatları kapsamında düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda kıyasıya mücadele etti.

24 Agustos - 5 Eylül tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlarda "Paralimpik Yüzme" branşında yarışan genç sporcu, yarışmayı 5. sırada tamamladı.

Milli takım adına yarışan Sevilay, Olimpiyattaki yarışmaların tamamlamasının ardından yurda dönecek.