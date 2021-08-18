Kahramanmaraşlı sporcular Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanlığı tarafından 4-14 Temmuz 2021 tarihlerinde Sakarya’da düzenlenen Wushu Sanda Lıght Sanda Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraşlı sporcularından İbrahim Bilal 70 kg’da birinci, Merve Kaba 48 kg’da birinci, Ersin Genç 48 kg’da ikinci ve Fatmanur Çolakoğlu ise 65 kg’da üçüncü oldu. Sporcuların elde ettikleri 1.lik dereceli ile Milli Takım kadrosunda Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Başarılı Wushu sporcuları, Antrenör Halide Ay ve sporcuların velileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret etti. İl Müdürü Boz, şampiyonada kazanılan madalyalardan dolayı sporcuları ve antrenörü tebrik etti. Ayrıca sporculara Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi.