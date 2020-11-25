Kahramanmaraşlı tarihçi-yazar hayatını kaybetti

Kahramanmaraşlı Tarihçi-Yazar Doç. Dr. Yalçın Özalp, hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 20:50 25.11.2020, 20:55
Kahramanmaraşlı tarihçi-yazar hayatını kaybetti

Kahramanmaraş milli mücadelesinin bugünlere tahrif olmadan ulaşmasını sağlayan ve yazdığı eserler, yetiştirdiği onlarca isimler ile kentin adeta ansiklopedisi konumunda bulunan 82 yaşındaki Tarihçi-Yazar Doç. Dr. Yalçın Özalp hayatını kaybetti.

Biz de Aksu TV olarak Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Tarihçi-Yazar Doç. Dr. Yalçın Özalp Kimdir?

Yar. Doç. Dr. Yalçın Özalp 1938 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Tarihçi, araştırmacı ve yazar.

1938 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Amasya da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Bölümünden 23.06.1967'de lisans diplomasını aldı. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâb Tarihi Enstitüsünde 09.12.1986 tarihinde yüksek lisans öğrenimini 03.07.1987 tarihinde doktorasını tamamladı. 1967 yılında başladığı vatani hizmetini 1969'da bitirdi. 1970 yılında Kahramanmaraş Lisesinde göreve başladı.

#Yalçın Özalp #hayatını kaybetti #Kahramanmaraş
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