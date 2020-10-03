Kahramanmaraşlı üreticiler yeni bir lezzeti daha piyasaya sürdü!

Türkoğlu ilçesinde yaklaşık 5 milyon liraya kurulan tesiste 3 yıl süren bir AR-GE çalışmasının ardından acı biberle zeytinin buluşmasıyla, renk ve tadını asla bozmayan kırmızı renkli zeytinyağı üretildi.

Deneme ve test çalışmalarının ardından uyum sağladığı gözlemlenen, Özellikle de erken hasat dönemi zeytinleri ile elde edilen kırmızı renkli zeytinyağı, soğuk sıkım olarak üretildi.

Üreticinin yeni umudu haline gelen Maraş biberli zeytinyağı üretiminde günlük 2 ton biberli zeytin yağı üretimi gerçekleştiriliyor.

Biberli zeytinyağı sadece görsel olarak değil, sofralarda birçok yemeğin ve salataların, aynı zamanda biber ihtiyacını karşılamak üzere üretildi.