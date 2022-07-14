Kahramanmaraşlı vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdiler

Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin yıl dönümü sebebiyle şehitlerimizi yâd etmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlılığını gelecek nesillere aktarmak üzere15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma etkinlikleri tüm ülkede olduğu gibi kahramanmaraş’ta da düzenlenecek

Kahramanmaraş’ta çeşitli etkinliklerini düzenleneceği programlar öncesi aksu haber’e konuşan kahramanmaraşlı vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdileri.