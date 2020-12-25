Kahramanmaraş’lı vatandaşlar kısıtlamaya hazırlandı!
Semt pazarlarında hafta sonu kısıtlaması yoğunluğu yaşandı
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2020, 14:03 25.12.2020, 17:27
Türkiye genelinde hafta sonu yeniden uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraşlı vatandaşlar evlerindeki eksikleri gidermek adına semt pazarında yoğunluk oluşturdu.
Tezgâhlarda uzun süre alışveriş yapan vatandaşlar kısıtlamaya hazırlık yaptı.
Mevsimin meyve sebzeleri Tezgâhlarda Yerini Almasıyla Pazarlardaki Çeşitlilik Arttı. Vatandaşlar da bol bol vitamin deposu olan meyvelerden aldı.
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