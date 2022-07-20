Kahramanmaraşlı vatandaşlar maske takmaya başladı

Sağlık bakanlığı tarafından Haftalık olarak paylaşılan haritaya göre vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı, durum böyle olunca Kahramanmaraşlı vatandaşların bazıları gönüllü olarak tekrar maske takmaya başladı. Yaşanan artışla birlikte vatandaşlar kurallara uyulmadığı için artışın yaşandığını söyleyerek konuya duyarlı olmaya davet etti.