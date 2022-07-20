Kahramanmaraşlı vatandaşlar maske takmaya başladı
Salgın süreci geride kaldı. Yasaklar kalktı, maskeye veda edildi derken koronavirüs yeniden başladı. Üstelik vakalar her geçen gün artıyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2022, 15:22 20.07.2022, 16:27
Sağlık bakanlığı tarafından Haftalık olarak paylaşılan haritaya göre vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı, durum böyle olunca Kahramanmaraşlı vatandaşların bazıları gönüllü olarak tekrar maske takmaya başladı. Yaşanan artışla birlikte vatandaşlar kurallara uyulmadığı için artışın yaşandığını söyleyerek konuya duyarlı olmaya davet etti.
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