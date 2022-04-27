İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraşlı vatandaşlar tüm İslam Âleminin Kadir Gecesini tebrik etti.