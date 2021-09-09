Kahramanmaraşlı Yıldız balkan üçüncüsü oldu

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Esma Yıldız, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası'nda 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 14:35 09.09.2021, 14:40
Kahramanmaraşlı Yıldız balkan üçüncüsü oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarı serisini sürdürüyor. Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası'nda kıyasıya rekabet eden Esma Yıldız, Balkan üçüncüsü olarak gururu yaşattı.  3 Eylül Cuma ve 5 Eylül Pazar tarihleri arasında gerçekleşen yarışmalarda milliler toplamda 3 Altın, 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Teknik direktörlüğünü Ömer Yıldız’ın yaptığı yarışmalarda, “K1 Rules” branşında mücadele eden Esma Yıldız, müsabakalarda Milli Takım’la birlikte elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

#Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Esma Yıldız #Kuzey Makedonya #Esma Yıldız #15. Balkan Kick Boks Şampiyonası
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2021
İmsak 04:37
Güneş 06:00
Öğle 12:35
İkindi 16:11
Akşam 19:00
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0