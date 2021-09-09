Kahramanmaraşlı Yıldız balkan üçüncüsü oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarı serisini sürdürüyor. Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası'nda kıyasıya rekabet eden Esma Yıldız, Balkan üçüncüsü olarak gururu yaşattı. 3 Eylül Cuma ve 5 Eylül Pazar tarihleri arasında gerçekleşen yarışmalarda milliler toplamda 3 Altın, 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Teknik direktörlüğünü Ömer Yıldız’ın yaptığı yarışmalarda, “K1 Rules” branşında mücadele eden Esma Yıldız, müsabakalarda Milli Takım’la birlikte elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.