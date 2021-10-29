Kahramanmaraşlılar bu habere dikkat! Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu internet sitesinden paylaştı. Buna göre, bugün ve cumartesi günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSU YAĞMURA TESLİM

Bugün Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ DE SÜRECEK

Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Muş, Batman, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Antalya, Muğla ve Aydın'a cumartesi günü kuvvetli