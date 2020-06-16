Kahramanmaraşlılar depreme hazır mı? İşte aldığımız cevaplar
Kahramanmaraş’ın çevre illerinde depremler meydana geliyor peki Kahramanmaraşlılar olası bir depreme hazırlar mı Aksu Haber ekipleri Trabzon caddesinde vatandaşlara depremle ile ilgili sorular yöneltti.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2020, 16:17
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Trabzon caddesinde vatandaşlar depreme hazır olmadıklarını ve doğal afetin önünde duramayacaklarını söylediler.İŞ
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