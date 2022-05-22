Kahramanmaraşlılar dikkat! Meteoroloji uyardı, yağış geliyor...
Meteoroloji, 22 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde özellikle pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2022, 20:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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