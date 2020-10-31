Kahramanmaraşlılar dikkat! Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
KAHRAMANMARAŞ 31.10.2020, 20:07 01.11.2020, 16:38
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Aksu Haber mikrofonuna konuşan bir vatandaş, bu yıl yağışlar etkisini göstermediğini belirterek gerekiyorsa yağmur duasına çıkalım dedi.
25°
parçalı bulutlu
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