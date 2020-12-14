Kahramanmaraşlılar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, öğle saatlerinden gece yarısına kadar Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Adana çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.