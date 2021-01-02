Kahramanmaraşlılar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye'nin doğu, Adıyaman’ın batı kesimlerinin, yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Akdeniz bölgesinde yapılan değerlendirme sonrası 2 Ocak Cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği ifade edilirken, Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İşte Kahramanmaraş'ta 5 günlük hava durumu: