Kahramanmaraşlılar festivaline dondurma şov damga vurdu
Kayseri’de Kahramanmaraşlılar Festivali Kültür ve Sanat Etkinliğinde, Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, dondurma şovuyla güne damga vurdu
Kayseri Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal’ın ev sahipliğinde, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Veli Böke’nin organizesinde festival coşkusunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile çok sayıda Kahramanmaraşlı katıldı. Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’tan Kervan-Alpedo Lezzetler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun hazırladığı dondurmayı ise, Mehmet Özhaseki kesti. Lezzet festivaline katılan Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlı ailenin çocukları ise, ikram edilen dondurmadan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
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