Kahramanmaraşlılar özledikleri günü doyasıya yaşadı!
Kurban bayramı sonrası kurbanlarını kesen tatilciler hafta sonunun da gelmesiyle mesire alanlarına akın etti.
KAHRAMANMARAŞ 25.07.2021, 13:37
Kahramanmaraşlı vatandaşların ilgi gösterdiği mesire alanlarında pandemi döneminin en yoğun günü yaşandı.
Başta kahramanmaraş’ın doğa harikası olan dulkadiroğlu doğal yaşam parkı, muhsin yazıcıoğlu parkı, çamlık mesire alanı, kılavuzlu mesire alanı, menzelet mesire alanı, fırnız mesire alanı, insanlarla doldu taştı.
Uzun süre sonra özlenen günü yaşayan kahramanmaraşlılar anın tadını çıkarırken çocuklar ise mesire alanlarında bulunan çocuk oyun alanında doyasıya eğlendiler.
Mesire alanlarındaki mangal yerlerinde kurban etlerini pişiren tatilciler, eşsiz doğal güzellikler eşliğinde tatilin tadını çıkardılar.
HABER – EMRE ATAÇ
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