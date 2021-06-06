Kahramanmaraşlılara Dünya Çevre Günü’nde anlamlı mesaj: ‘Atma Ede’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 5 Nisan Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.
Kentin doğayla kucaklaştığı ‘Seyir Terası’ bölgesinde bir araya gelen Büyükşehir personelleri atıkları toplayarak mesaj verdi: Atma Ede!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Uluslararası çapta kutlanan 5 Nisan Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir araya gelen ekipler, çevreye gelişi güzel atılmış atıkları topladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce, kentin uğrak mesire alanlarından olan Seyir Terası’nda gerçekleştirilen etkinlikte şehrimizin güzel çehresini birlikte koruyalım mesajı verildi. Doğal yaşamı tehdit eden plastik atıklardan, tekstil ve ev tipi atıklara kadar her türden toplanılan atık Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesisine sevk edildi. Ormanlık bölgede düzenlenen etkinlik sonrası ekiplerin, çöp torbalarıyla “Atma Ede” yazması renkli görüntüler oluşturdu.
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