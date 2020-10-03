Kahramanmaraşlının enerji deposu hazır!

Özellikle ceviz ve üzümlerin toplanmasından sonra şireler hazırlandı ve cevizli sucuklar yapılmaya başlanarak tezgahlardaki yerini aldı.

Kahramanmaraş’ın yayla kesimlerinde yapımı daha yaygın olan cevizli sucuklar ev kadınlarının özen göstererek cevizleri ipe düzüp pekmeze batırıp kuruttuktan sonra halkın hizmetine sunuyorlar.

Gurbetçilerin ve şehir dışındaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cevizli sucuklar ise bu sene oldukça yoğun rağbet görüyor.

Tarihi kapalı çarşıda pekmezle yapılan cevizli sucuk, cevizli samsa, bastık, pestil gibi ürünlerde tezgahlarda yerini aldı.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Abdurrahman Aydoğar cevizli sucukların ve diğer ürünlerinin taze geldiğini belirterek vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi.

HABER – EMRE ATAÇ