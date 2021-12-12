Kahramanmaraşspor, 1 puanla dönüyor!

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17.haftanın maçında Ergene Velimeşespor, Kahramanmaraşspor, maçı 12 Aralık Pazar günü saat 13:00'de Tekirdağ Şehrinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda oynandı.

2-2 sona eren maçta Ergene Velimeşespor 5.dakikada Emre Can Atila ve 24.dakikada Burhan Arman'nın golüyle 2-0 öne geçti. 56. ve 61.dakikada Enis Durak maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.