Kahramanmaraşspor 12 Şubat Stadyumunda süreç devam ediyor

Kahramanmaraş’a stadyumla ilgili müjdeli haber geldikten sonra şehrin takımı Kahramanmaraşspor’un ise nerede oynayacağı merak konusu olmuştu.

Geçici olarak Osmaniye 7 Ocak Stadyumu’nda maçlarını oynayan Akdeniz Aslanları, yapılan görüşmelerin ardından Türkoğlu ilçesinde bulunan Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde maçlarını oynayacağı kararı alındı.

Bu süreçte yeni stadyum yapılana kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yapmış olduğu çalışmayla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 12 Şubat Stadyumu’nun maraton tribünün yıkımını gerçekleştirerek portatif tribün yaparak Kahramanmaraşspor’un yine merkez de oynamasını sağlayacak.

1 Hafta içerisinde yıkımı tamamlanacak ve portatif tribünle ilgili çalışmalarda başlamış olacak.