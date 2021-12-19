Kahramanmaraşspor'a talip olduğunu açıkladı!
Alaeddin Devlet Ülger, düzenlediği basın toplantısıyla Kahramanmaraşspor’a talip olduğunu açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 17:04 19.12.2021, 19:06
Çevre illerin kulüpleri gibi Kahramanmaraş’ın da süper lige çıkmasını arzuladıklarını ifade eden Ülger, “Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan’a takıma talip olduğumuzu ilettik fakat bir türlü sonuca ulaşamadık” dedi.
Konuşmasının devamında Ülger, “Kahramanmaraşspor’umuzun durumu ve şartları ne olursa olsun yönetmeye ve başarıya götürmeye talibiz” ifadelerine yer verdi.
Namaz Vakti 19 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. Kocaelispor
|17
|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|17
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Elche
|18
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8