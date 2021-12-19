Kahramanmaraşspor'a talip olduğunu açıkladı!

Çevre illerin kulüpleri gibi Kahramanmaraş’ın da süper lige çıkmasını arzuladıklarını ifade eden Ülger, “Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan’a takıma talip olduğumuzu ilettik fakat bir türlü sonuca ulaşamadık” dedi.

Konuşmasının devamında Ülger, “Kahramanmaraşspor’umuzun durumu ve şartları ne olursa olsun yönetmeye ve başarıya götürmeye talibiz” ifadelerine yer verdi.