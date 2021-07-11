Kahramanmaraşspor'da son durum!
Geçtiğimiz sezon sonu Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanlığından istifasını açıklayan Fatih Mehmet Ceyhan kulübün alıcısı olduğu takdirde el değiştirebileceğini açıklamıştı. Açıklamalar sonrası birçok söylenti olan Kahramanmaraşspor’da son aday kentin sporuna yıllarca hizmet etmiş ve Kırmızı Beyazlılarda 2 yıl gönüllü olarak yöneticilik görevi yapmış olan Ejder Arslan Akdeniz Aslanları’na talip oldu.
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ejder Arslan, kendini tanıttı. Anlaşmayla ilgili son bilgileri paylaştı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Arslan; “Fatih başkanımız ile gerekli görüşmelerimizi yaptık. Maddi anlamda ortak karara ulaştık. Süreç devam ediyor, her iki tarafın avukatları da çalışmalarını sürdürüyor.
Pazartesi veya Salı günü içerisinde konunun netlik kazacağına inanıyorum. Biz elimizi taşın altına koyacağız.
Bizlere güvenen ve inanan taraftarlarımızın endişesi olmasın. Allah’ın izniyle takımla ilgili çalışmalarımızı da buraya gelmeden önce yapmıştık ve futbol deyimiyle baba futbolcularında aralarında olduğu yaklaşık 16 futbolcuyu Kahramanmaraş’a getirmeye hazırız onlardan belirli bir süre istedik.
Pürüzler ortadan kalktığında takımın başına geleceğiz ve şuna inanıyorum, biz bu şehrin neler yapabileceğini biliyoruz. Bu yüzden 2-3 sene içerisinde oluşan yapımızla süper lige çıkacağız. Buraya gelmemdeki en büyük amaç bize güvenen taraftarların ve benimde hayalim olan süper lig” diye konuştu.
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