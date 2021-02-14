Kahramanmaraşspor evinde kayıp!
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 23’ncü haftasında Kahramanmaraşspor, kendi sahasında Şanlıurfaspor’a 3-1 mağlup oldu.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 15:10 14.02.2021, 15:22
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 23’ncü hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kendi sahasında kötü günler geçiren Şanlıurfaspor’u konuk eden Kahramanmaraşspor, rakibine 3-1 mağlup oldu ve kritik bir üç puan kaybetti.
Şanlıurfaspor’a galibiyeti getiren golleri 70’nci dakikada Fevzi Özkan, 75 ve 79’ncu dakikalarda Can Erdem kaydederken, Kahramanmarasşpor’un tek sayısı ise 45’nci dakikada Doğanay Kılıç’tan geldi.
Bu sonuçlarla birlikte Şanlıurfaspor puanını 14’e yükseltirken, Kahramanmaraşspor ise 27 puanda kaldı.
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