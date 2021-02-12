Kahramanmaraşspor, Haftalık Antrenmanını KSÜ Futbol Sahasında Gerçekleştirdi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden Kahramanmaraşspor A futbol takımının antrenmanını Kulüp As Başkanı Necati Dilikısa, Kulüp Yöneticileri Sait Yılmaz, Murat Sünbül, Mehmet Avcı, Alaeddin Koska, Kulüp Müdürü Mehmet Tıraş ve Teknik Direktör Sinan Yücer ile birlikte takip etti.

KSÜ yönetimi olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren şehrin her meselesini önemseyen ve önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Rektör Can, “Şehrimizin önemli bir değeri olan Kahramanmaraşspor ile de bu manada yakın işbirliği içerisindeyiz. Futbolcularımızın sağlık kontrollerini Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde gerçekleştiriyoruz ve uygun olan zaman dilimlerinde de futbol sahamızı antrenmanlara açıyoruz.” dedi.

Önümüzdeki dönemde altyapı ve diğer şartlar elverdiği ölçüde sahayı kullanıma açma hususunu değerlendireceklerini belirten Rektör Can, “Kahramanmaraşspor şehrimizin önemli bir değeri, şehrin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Bütün Kahramanmaraşlıları Kahramanmaraşspor’a desteğe davet ediyorum.” diye konuştu.

KSÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Spor Bilimleri Fakültesine dönüştüğünü hatırlatan Rektör Can, önümüzdeki dönemde şehrin spor ve serbest zaman etkinliklerine daha fazla akademik katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Hafta sonu gerçekleştirilecek Şanlıurfaspor maçında Kahramanmaraşspor’a başarılar dileyen Rektör Can, “fırsat buldukça Kahramanmaraşspor maçlarını takip ediyor ve destekliyorum.” dedi.

Rektör Can’a verdikleri destekler için teşekkür eden Kahramanmaraşspor Teknik Direktör Sinan Yücer ise “Kahramanmaraşspor şehrimizin takımı, şehrimizin marka değeri. İnşallah şehrimizi en güzel şekilde temsil edip maçlarımızı kazanacağız. Futbol sahasını bizlere açtıkları için Rektörümüze tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.