Kahramanmaraşspor kötü gidişata bir türlü dur diyemedi

Kahramanmaraşspor, sezon başında takımın el değiştireceği söylentilerinin ardından kötü başladığı bir sezonda istediğini bir türlü başaramadı.

Sezon ilk devresinde ilk 12 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmış 13.karşılaşma da Niğde Anadolu’yu deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk devre de kazandığı 2 maçtan bir tanesi de Diyarbekirspor’a karşı 4-0 galibiyet oldu.

Devre arasında yaptığı nokta transferlerle ligin son sıralarından kurtulması beklenirken istediklerini yine başaramadı. İkinci devre de ilk maçta Serik Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Sonra yine mağlubiyetler devam etti. Somaspor’a karşı 1-0 galibiyet alındı. Sonra üst üste yine mağlubiyetler devam etti.

Son haftalarda ise ligde kalma umudunu iyice yitiren Kırmızı-Beyazlılar, sezonun 33. haftasında Adıyamanspor ile 'Ya Devam ya da Tamam’ maçına çıktı.

Karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Temsilcimiz, bu sonuçla ligin bitimine 5 hafta kala 3. Lige düşmeyi garantiledi.