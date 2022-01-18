Kahramanmaraşspor Kulübü teşekkür mesajı yayımladı!

Bu kapsamda imzalanan protokolle kale direkleri, tribün koltuklar, protokol tribünü, yedek kulübeleri, körük gibi birçok araç ve gerek geçici süreliğine Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksine götürüldü ve monte işlemleri devam ediyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un tüm ekipleri seferber ettiği çalışmadan dolayı Kahramanmaraşspor Kulübü de teşekkür mesajı yayımladı.

Kahramanmaraşspor ikinci devre de kendi evinde oynayacağı Etimesgut Belediyespor karşılaşmasını Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’ndeki çalışmalarının bitmemesinden dolayı yine Osmaniye 7 Ocak Stadyumu’nda oynayacak.

İşte, stadyumdan son görüntüler sizlerle…