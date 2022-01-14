Kahramanmaraşspor maçlarını, Türkoğlu’nda oynayacak!
Şehrimizi 2. Lig’de temsil eden Kahramanmaraşspor ligin ikinci yarısında maçlarını, Türkoğlu’nun Beyoğlu Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde oynaması kararının ardından 12 Şubat Stadyumu’ndaki bazı araç ve gereçler için Türkoğlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 17:22 14.01.2022, 19:05
İmzalanan protokolle kale direkleri, tribün koltuklar, protokol tribünü, yedek kulübeleri, körük gibi birçok araç ve gerek geçici süreliğine Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksine götürüldü.
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