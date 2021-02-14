Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor’u konuk edecek

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 23’ncü haftanın perdesi, oynanacak zorlu ve kritik maçlarla devam edecek. Ligde orta sıralarda bulunan Kahramanmaraşspor, son yıllarda kötü sezonlar geçiren Şanlıurfaspor’u evinde konuk edecek. Kritik karşılaşma bugün saat 13.00’te başlayacak ve maçı Batuhan Gültek yönetecek.

İKİ TAKIM ARASINDA YAŞANAN REKABET

Kahramanmaraşspor ile Şanlıurfaspor, lig tarihinde birbirlerine 32 kez rakip olurken, bu maçların 10’u Kahramanmaraşspor’un, 12’si ise Şanlıurfaspor’un üstünlüğü ile sona erdi. Bunun yanında 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada ise, Kahramanmaraşspor 2 kez, Şanlıurfaspor ise 1 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Kahramanmaraşspor ile Şanlıurfaspor rakip kalelere 8 gol gönderdi.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ PERFORMANSI

Kahramanmaraşspor, ligde oynadığı son 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, son yıllarda kötü performans sergileyen Şanlıurfapsor ise son 5 maçta sahadan 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik ile sahadan ayrılmasını bildi.

MAÇ BİLGİLERİ:

Tarih/Saat: 14.02.2021/13.00

Stat: 12 Şubat Stadı

Hakemler: Batuhan Gültek (Orta hakem), Kerem Candaş (Yardımcı hakem), Emre Demirel (Yardımcı hakem), Sercan Karaca (Dördüncü hakem)