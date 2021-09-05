Kahramanmaraşspor- Serik Belediyespor

Kahramanmaraşspor- Serik Belediyespor Canlı anlatım.....

KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 15:52 05.09.2021, 17:53
Kahramanmaraşspor- Serik Belediyespor

1- Deniz Çınar    

4- Deniz Solmaz

5- Taşkın Kartal    

6- Ramazan Övüç

7- Enis Durak

9- Mustafa Sol

11- Birkan Öksüz

17- Ali Rıza Kılıç

23- M. Burak Tarlabölen

61- Hamit Bayraktar

88- Anıl Çıracı

Kahramanmaraşspor -  Serik Belediyespor - MAÇ BAŞLADI

3.' Kahramanmaraşspor 0 - 1 Serik Belediyespor - GOL - Furkan Yaman (P)

Kahramanmaraşspor - Serik Belediyespor - İLAVE SÜRE 45+2

Kahramanmaraşspor 0 - 1 Serik Belediyespor - İLK YARI SONUCU

Kahramanmaraşspor 0 - 1 Serik Belediyespor - İKİNCİ YARI BAŞLADI

54.' Kahramanmaraşspor 0 - 2 Serik Belediyespor - GOL - Furkan Yaman

64.' Kahramanmaraşspor 1 - 2 Serik Belediyespor - GOL GOL GOL - Yakup Zorlu

83.' Kahramanmaraşspor 0 - 2 Serik Belediyespor - GOL - Sebahattin Usta

#Serik Belediyespor #AksuTV #AksuTVHaber #Serik Belediye #Kahramanmaraşspor
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