Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü görevinden ayrıldı!

Bülent Akan, veda mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Piserro Kahramanmaraşspor’da 2019-2020 sezonu 2. Devresi ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Kulüp Başkanı Sayın Fatih Mehmet Ceyhana ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz evimiz gibi gördüğümüz Kahramanmaraş camiasında göreve 21 Aralıkta başladık ve tüm enerjimizi ekibimle birlikte Playofa çıkmak için harcadık kısa süre içerisinde pozitif futbol, başarılı sonuçlar almamıza rağmen playof hedefimize ulaşamadık gururla yaptığımıza inandığımız Kahramanmaraşspor daki görevimizi sezonun bitişiyle sonlandırmış bulunuyoruz. İnşallah Kahramanmaraşspor en kısa sürede hak ettiği başarılara kavuşur. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen Sayın Fatih Mehmet Ceyhan Başkanımıza, yönetimimize, kulüp personeline, futbolcu kardeşlerime , basın mensubu arkadaşlarımıza, edeler taraftar grubumuza ve maraş halkına teşekkür ediyor Tüm Kahramanmaraspor camiasına saygı ve sevgilerimi iletiyorum."