Kahramanmaraşspor'un ligden çekilme iddialarına cevap!

Bizim taraftarımızı ve Kahramanmaraşlımızın bilmesi gerek şey şu, bizim kulübümüzün futbol oynamasına engel olacak işleme girmeyiz. Yıkım kararı olsa bile Hanefi Mahçiçek Stadyumunda restorasyon yapar orada maçlarını yapmasına devam ederiz yenisini yapıncaya kadar. Önemli olan şey şu biz takımımızın antreman sahasını ve stadını ortada bırakmayız.

Fatih Ceyhan Başkanımız bu kulübü belli bir süredir kendi imkanlarıyla kıt kanaat getirdi, başarılı bir şekilde getirdi. Şuanda da buna devam edecek gücü olamadığını söylüyor. İl başkanımız bu konuyla ilgili bir görüşme yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ben vardım görüşmede, bu kulübümüzü yerde bırakmayız ligden de çektirmeyiz böyle bişey olur mu , kabul edeceğimiz bişey değil. Görüşme yaptığımız arkadaşlarımız var onları bir noktaya getirip yeni alacak arkadaşlarımızın bu konuda çalışma yapmalarını sağlarız. Kahramanmaraş olarak da biz bunu arkasında dururuz. Kamaoyuna çok söylemiyoruz ama kulübümüzün geçmişte yaşadığı sıkıntılarında da valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hep destek oldular" dedi.