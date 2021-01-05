Kahramanmaraşspor yarınki maçın hazırlıklarını tamamladı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve ligde oynadığı 16 karşılaşma sonunda topladığı 20 puan ile puan tablosunda 20 puan ile 10’ncu sırada yer alan Kahramanmaraşspor, yarın saat 13.00’te kendi evinde Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek.

Ligdeki erteleme maçında Gümüşhanespor ile karşılaşan ve sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak 5 maç aradan sonra galip gelen Kırmızı Beyazlı ekip, ara vermeden 19’ncu hafta maçında karşılaşacağı Amed Sportif karşılaşmasına hazırlanmaya başladı.

Yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan Kahramanmaraşspor, maç saatini beklemeye koyuldu.

Teknik direktör Sinan Yücer, futbolcularından Amed Sportif maçının kazanılmasını ve yeni bir galibiyet serisi yakalamanın öneminden bahsetti ve futbolcularına moral ve motivasyon depoladı.