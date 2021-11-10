Kahramanmaraşspor yine mağlup!
Şehrimizi TFF 2.ligde temsil eden Kahramanmaraşspor, Osmaniye 7 Ocak Stadyumu’nda Bursa temsilcisi İnegölspor ile karşı karşıya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 10.11.2021, 15:12
Akdeniz Aslanları, İnegöl karşısında karşılaşmayı 1-0 kaybetti.
İnegölspor’un tek golünü 24.dakika da İbrahim Sürgüllü penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kahramanmaraşspor ligde çıktığı 12 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Kırmızılı Beyazlılar ligin 13.haftasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
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