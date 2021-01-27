Kahramanmaraşspor’da flaş ayrılık!
Kahramanmaraşspor, tecrübeli futbolcu Hüseyin Cihan Avcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2021, 14:40
Kahramanmaraşspor’da devre arası değişim devam ediyor. Kırmızı Beyazlı ekip, bu sezon takımın en fazla formasını terleten Hüseyin Cihan Avcu il yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Hüseyin Cihan Avcu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.
2019 yaz transfer döneminde takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, Kahramanmaraşspor forması ile toplamda 38 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
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