Kahramanmaraşspor’da imzalar atıldı!
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor’un teknik Direktörlüğüne Sinan Yücer getirildi.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2021, 16:14 08.12.2021, 17:56
Kahramanmaraşspor’da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Recep Aydemir’le yollar ayrıldı. Aydemir’in yerine daha öncede Kahramanmaraşspor’da Teknik Direktörlük görevini yürüten Sinan Yücer getirildi.
Kahramanmaraşspor’un sportif direktörlük görevini ise Aytürk Halil Hocaoğlu üstlendi.
Tesiste yapılan imza töreninde konuşan kulüp başkanı Dr. fatih Mehmet Ceyhan “Her iki hocamızda bizlerle daha önce çalışmış ve kulübün yapısını iyi biliyor. Bu zorlu süreçte onlara büyük bir ağırlık verildi ve ben inanıyorum ki üstesinden geleceklerdir” diye konuştu.
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