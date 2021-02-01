Kahramanmaraşspor'da transfer!

Kulüpten yapılan açıklama ise şu şekilde:

Kahramanmaraşspor'umuz, Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salim İyik ile, kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.