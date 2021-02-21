Kahramanmaraşspor’da yaprak dökümü sezon bitmeden başladı

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan’ın başkanlıktan istifa ettiği kararı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Başkanın istifası gündem oluşturup taraftarlar tarafından kimin başkan olacağı konuşulurken önceki kulübün sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ile birlikte kafalarda soru işaretleri oluştu.

Teknik Direktör Sinan Yücer’in istifa ettiği ve takımla vedalaştığı bilgisi paylaşıldı.

Yücer, kendi yaptığı paylaşımda başkana, yöneticilere, futbolculara ve Kahramanmaraşspor taraftarlarına teşekkür etti.

Taraftarların merak ettiği birçok konu ise Pazartesi günü yani yarın cevap bulacak. Başkan Ceyhan basın toplantısında bırakma gerekçelerini dile getirecek.