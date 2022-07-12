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Kahramanmaraşspor’un ilk rakibi Kuşadasıspor

TFF 3. Ligde mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor, ligin ilk haftasında 4 Eylül Pazar günü Kuşadasıspor’a konuk olacak.

KAHRAMANMARAŞ 12.07.2022, 19:50
Kahramanmaraşspor’un ilk rakibi Kuşadasıspor

2022-2023 sezonu TFF 3. Lig fikstür çekimi bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.   
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, fikstür çekiminde kulüp başkan ve temsilcilerine yeni sezon için başarılar diledi. 
Can, "Saygıdeğer başkanlar, değerli kulüp temsilcileri, kıymetli basın mensuplarımız; herkese hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni sezon fikstürümüz için karşınızdayız. TFF olarak alt ligleri, Süper Lig'in lokomotifi olarak görüyoruz. 3. Lig'deki rekabetin, tüm liglere olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Kulüplerimizin yaşadığı sorunları biliyoruz. Yeni dönemde el ele verip bu problemleri hızlı şekilde çözeceğiz." diye konuştu.
“DEPLASMAN YASAĞINI KALDIRDIK”
Kısa sürede kulüplerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda çok önemli mesafe aldıklarını vurgulayan Volkan Can, “Deplasman yasağını kaldırdık. Yol masrafları desteğimizi revize ediyoruz. Lig Koordinasyon Kurulu'na 2-3. Kulüpler Birliği'nden bir temsilci almaya karar verdik. Sürekli kulüplerimizle istişare halinde çalışıp hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız” ifadesini kullandı.
Centilmence bir lig çağrısında da bulunan Volkan Can, “Yeni sezonun öncelikle Fair Play içinde, gerilimden uzak, dostça, centilmence geçmesi en büyük dileğimiz. Bunu sağladığımızda başarı da gelecektir. Bu bağlamda bütün kulüplerin ortak paydada buluşup omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum" dedi. 
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkesin gönlünce bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi hafta sonu mübarek Kurban Bayramımızı idrak edeceğiz. Fikstür çekimimizin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın fikstür çekimi öncesi kulüp temsilcilerine teknik detaylar verdi. Organizasyon, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. 
TFF 3. Lig, 4 Eylül Pazar günü başlayacak ve ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak. Normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından Play-Off müsabakaları yapılacak.
Kahramanmaraşspor 'un ilk yarı fikstürü şu şekilde:
1 Hafta KUŞADASISPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.   
2 Hafta KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.   
3 Hafta BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.   
4 Hafta KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ   
5 Hafta YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.   
6 Hafta KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.   
7 Hafta ORDUSPOR 1967 A.Ş. - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.   
8 Hafta KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - TURGUTLUSPOR   
9 Hafta DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.   
10 Hafta KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
11 Hafta BAY  
12 Hafta ALANYA KESTELSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.   
13 Hafta KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - BULVARSPOR   
14 Hafta EYNESİL BELEDİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.   
15 Hafta KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - ERGENE VELİMEŞE SPOR   
16 Hafta AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.   
17 Hafta KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR
(SON-

#Kahramanmaraşspor
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