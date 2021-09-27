Kahramanmaraş’ta 1 hafta içerisinde 3 galerici dolandırıldı!
Kahramanmaraş’ta 1 hafta içerisinde 3 galerici dolandırıldı. Dolandırıcılar aynı sistemi kullanarak galericiyi ve otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşı ağına çekmeye çalışıyor
KAHRAMANMARAŞ 27.09.2021, 17:18 27.09.2021, 17:24
Dolandırıcılar İnternet üzerinden hiç tanımadıkları araç sahiplerini arayarak onları hiç tanımadıkları bir galerici esnafına yönlendiriyor. Ve dolandırıcılar kendi içlerinde oluşturdukları senaryo ile esnafı bakın nasıl tuzağa çekiyor.
Galericiler Dernek Başkanı Tuğran Demirciler Aksu Habere konuştu galerici esnafının daha dikkatli olması için uyarılarda bulundu.
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