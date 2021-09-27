Kahramanmaraş’ta 1 hafta içerisinde 3 galerici dolandırıldı!

Dolandırıcılar İnternet üzerinden hiç tanımadıkları araç sahiplerini arayarak onları hiç tanımadıkları bir galerici esnafına yönlendiriyor. Ve dolandırıcılar kendi içlerinde oluşturdukları senaryo ile esnafı bakın nasıl tuzağa çekiyor.



Galericiler Dernek Başkanı Tuğran Demirciler Aksu Habere konuştu galerici esnafının daha dikkatli olması için uyarılarda bulundu.



